Vali Çiçek, 'En büyük Kayseri diyoruz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Evet çok mutluyuz en büyük Kayseri diye haykırıyoruz. Gerçekten bu maç Kayseri tarihinde gerçekten hatırlanacak bir 90 dakika oldu 10 kişi kaldık ama takımımız 3 puan aldı bu bizim için çok büyük bir gurur. İçeride bir şehrin insanlarının takımına, armasında renklerine nasıl aşık olduğunu nasıl bir tutkuyla bağlandığını hep beraber gördük en büyük Kayseri diyoruz' dedi.

Vali Çiçek, 'En büyük Kayseri diyoruz'

Süper Lig'in 31’inci haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, stadyum çıkışı açıklamalarda bulunarak, “Evet çok mutluyuz en büyük Kayseri diye haykırıyoruz. Gerçekten bu maç Kayseri tarihinde gerçekten hatırlanacak bir 90 dakika oldu 10 kişi kaldık ama takımımız 3 puan aldı bu bizim için çok büyük bir gurur. İçeride bir şehrin insanlarının takımına, armasında renklerine nasıl aşık olduğunu nasıl bir tutkuyla bağlandığını hep beraber gördük en büyük Kayseri diyoruz. Kayserispor Kayseri'nin en büyük markası diyoruz Kayserispor bu Lig'e değer katmaya devam edecek diye ümit ediyoruz bütün Kayseri’nin sevincini kutluyorum bugün bayram” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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