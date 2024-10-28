SP İl Başkanı Altun, 'Kayseri'de her şeyden önce kardeşlik hukuku, dostluk eksik'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Altun, Kayseri’de kardeşlik hukukunun eksik olduğunu dile getirerek, “Marka Şehir Kayseri'miz için Birlikte Neler Yapabiliriz?” Programına davet edilmediklerini iddia ederek eleştiride bulundu. Altun, “Kayseri’de her şeyden önce kardeşlik hukuku, dostluk eksik. Belediyecilik ya da yatırım alanındaki eksiklikler bundan sonra gelir. Kayseri metrekare, nüfus olarak büyük olsa da özünde hep birbirini tanıyan ve çeşitli vesilelerle birbiriyle karşılaşıp görüşen insanlardan müteşekkil bir il. Muhalefet, iktidar, icraat makamı, kamudakiler; herkesin bir arada olması lazım. Bir konunun çok çeşitli bakış açılarından farklı yorumlanması mümkündür; bu yorumları da yapabilmek için irtibat kurmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız öncülüğünde Kayseri ile ilgili Ankara’da bir buluşma gerçekleştirildi. Biz de Kayseriliyiz ancak davet edilmedik. Siyasetteyiz, mecliste grubu bulunan bir partiyiz ve il başkanıyım. Kardeşlik hukuku dediğimi şey bu; bunun adına Kayseri buluşması diyemezsiniz. Orada Kayseri için bir şey konuşamazsınız, körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bir durum olur bu şekilde” diye konuştu.