SP İl Başkanı Coşkun: 'Ağam eğlenmeye devam ediyor'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, su faturalarına seçime doğru indirim getirilmesine karşı çıktı. Kibar Feyzo filmine atfen tepki gösteren Başkan Baki Coşkun, “Ağam Eğlenmeye devam ediyor. İndirim yapmak elinizdeydi de neyi beklediniz? İlla bağırıp çağırmamızı mı? Seçim yokken yüzde 127 zam yapın, Seçim gelince vatandaşı aldatmak için yüzde 20'sini geri çekin. Eee gerisi ne olacak. Ayrıca geçen ay fiyatları sabitledik dediniz yine zam yaptınız. Vatandaş indirim sözünüze neden inansın seçim var diye mi? Seçimden önce başka, seçim varken başka. Sahi asıl seçimden sonra ne yapacaksınız siz ondan haber verin” İfadelerini kullandı.