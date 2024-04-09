SP Kayseri İl Başkanı Ürkündaş 'Biz bayrama hazırlanırken Gazze sanki bir cenaze evi gibi'

aadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, Kayseri halkının Ramazan Bayramını kutlayarak; “31 Mart yerel seçimlerinin Kayserimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olsun inşallah. Kazasız belasız bir seçim süreci atlattık ve seçimi bitirmiş olduk. Sadece Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerimiz tekrardan yenilenecek onun dışında bütün ilçelerimiz ve ilimizde seçimler bitmiş vaziyettedir. Başkanlarımız mazbatalarını aldılar kazanan başkanlarımıza hayırlı hizmetler yapmalarını temenni ediyorum. Terörist İsrail'in yaptığı soykırımla 7 ayda 34 bin Müslüman kardeşimiz şehit olmuş durumda bu zulüm inşallah bir gün bitecek. Bizler burada bayrama hazırlanırken Gazze sanki bir cenaze evi gibi bu sene de buruk bir bayram geçirmiş olacağız. Her ne kadar buruk da geçirecek olsak bayramın 2. Günü Kayseri il teşkilatımızda saat 13.30’da bayramlaşmamızı gerçekleştireceğiz. Bütün Kayseri halkımızı bayramlaşmamıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.