SP Kayseri Milletvekili Arıkan, 'Ahlat'ın ihtiyacı köşk değil, fabrikalardır'

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan yaptığı açıklamada; “Tarihimize baktığımızda görüyoruz ki, çadırlarda kurulan devletler saraylarda çökmüştür. Ahlat’ın saraya değil fabrikalara ihtiyacı var. Malazgirt zaferinin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan son bakanlar kurulu toplantısını Ahlat’ta gerçekleştirdi. Bu tür yaklaşımların sembolik anlamaları önemli ama altı doldurulamayan güç gösterileri birer tiyatral sahneden öteye geçmemekte. İhtiyaçlar önceliğini neye verdiğiniz önemli, kalp krizi geçiren bir hastaya botoks yapamazsınız. Ahlat’ın öncelikli ihtiyacı 1071 metrekare büyüklüğünde köşk değil, 1071 insanımızın çalışacağı fabrikalardır. Güçlü Türkiye kaynaklarımızı tüketen saraylarla değil, üreten fabrikalarla kurulacaktır. Malazgirt kazanmış olan Sultan Alparslan dahi buraya bir köşk yapalım dememişken, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu şu zor günlerde köşkler, saraylar israftan başka bir şey değildir. Muş Şeker Fabrikası 2018 yılında bugünkü iktidar tarafından satıldı, 2019 yılında ise Ahlat Köşkü’nün temeli atıldı. Siz kalkacaksınız fabrikayı satıp köşk yapacaksınız, sonrada çıkıp ekonomik kriz yok dış güçlerin oyunu var diyeceksiniz. Millete tasarrufu öğütleyenler israf ve şatafattan vazgeçmediği sürece ülke ekonomisinin düzlüğe çıkması mümkün değildir. Üretmeyen ekonomi iflas etmeye mahkumdur” şeklinde konuştu.