SP'li Altun 'İhmaller sonucu acılar yaşıyoruz, siyasiler elini taşın altına koymalı'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun İl başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Altun;" Ülkemizde, malum son günlerde özellikle yaşanan ciddi sıkıntılar var. Ekonomik darboğaz, sosyal ve psikolojik sıkıntılar var. Bunlar her geçen gün biraz daha derinleşiyor ve bunlara birilerinin el atması, dur demesi gerekiyor. Bu, en büyük görevi siyasilere düşüyor. Ancak maalesef ülkemizde 20 yılı aşkındır mevcut iktidarı yöneten AK Parti, haktan kopuk bir siyaset izlemekte ve halkla arasındaki bu derin dehlizler vasıtasıyla sorunlara birebir vakıf olmaktan uzak, vatandaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Vatandaşlarımızı birilerinin dinlemesi gerekiyor. Diğer siyasi partilerin de bu konuda yeterli teşkilatlanması olmadığından dolayıdır ki, Saadet Partisi 55 yılın verdiği milli görüş şuuruyla, ruhu ve mücadelesiyle yine her zaman kurulduğu günden bugüne vatandaşın yanında ve sorunlarını dinleyen tek siyasi teşkilat olarak ön plana çıkmaktadır. Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın önderliğinde başlattığımız yeni nesil siyaset projesi, zaten kapsamlı bir şekilde bu sorunları ele almaktadır. Biz, önümüzde planlanmış bir seçim takvimi olmamasına rağmen, sanki yarın seçim varmış gibi seçmenimizi ve vatandaşımızı önceden dinliyor, sorunlarını anlamaya çalışıyoruz. Bu konularda aldığımız notları, Genel Merkezimizden gelen değerli görevlilerimiz ve yöneticilerimizle üyelerimize aktarıyor, bunları birinci ağızdan Genel Başkanımıza ve Genel Başkanlık düzeyinde milletvekillerimize iletmek suretiyle mecliste gündeme gelmesini sağlıyoruz. Ülkemizde sorunlarımızın çözüm merci Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Her şey orada tartışılmalı, orada çözülmeye başlanmalıdır. Ama biz, bu sorunları her fırsatta inatla gündeme getirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolu'da ve Konya'da meydana gelen olaylara yönelik konuşan Altun; " Bolu’da meydana gelen elim olaya da vefat eden canlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına da sabırlar niyaz ediyoruz. Dün Konya’da meydana gelen göçük hadisesi de o şekilde... Bizim daha çok çalışmamızı gerektiren en önemli unsurlardan birisi, bu ihmallerin üst üste gelmesidir. Bize böyle acılar yaşatıyor. Cenab-ı Allah, bir daha böyle acı ve keder göstermesin diye dua ediyoruz ama bu konuda da çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunun için siyasilerin de elini taşın altına koyması gerekiyor" sözlerini kullandı.