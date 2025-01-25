Kayseri'de Gassallık Mesleğine İlgi Artıyor

“Her daim teneşirde yatan biz olabiliriz”

Kocasinan Ertuğrul Gazi Halk Eğitim Merkezi’nde cenaze hizmetleri kursu veren Samet Suvay, kursa olan yoğun ilgiden bahsederek, cenaze işlemlerinin detaylı bir şekilde öğretildiğini belirtti. “Cenaze hizmetleri dendiğinde, sadece yıkamak ve kefenlemek olarak algılanmamalı. Cenazenin ölmeden önce, ölme anında ve öldükten sonra neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Her daim orada yatan biz olabiliriz edasıyla hareket etmeliyiz,” dedi Suvay.

Kursiyerlerin Görüşleri

Gassallık mesleğinden etkilenen kursiyer Enes Kaptan, 'Gassal' dizisini izledikten sonra merakının arttığını ve kursa katıldığını belirtti. “Bu meslek beni çok etkiledi. Bir gün biz de öleceğiz ve bizi de birileri yıkayacak. İnşallah bizi de Allah korkusu olan güzel bir insan yıkar,” ifadelerini kullandı.

Kursa katılarak kafasındaki soru işaretlerini gideren bir diğer kursiyer Hasan Kahyaoğlu ise, “Gassal dizisini izledik ve merak ettik. Kursa katıldık ve kafamızdaki soru işaretleri de tam anlamıyla gitmiş oldu,” diye konuştu.

Kursiyerlerden Kiraz Geyik de, gassallık kurslarına 'Gassal' dizisinden sonra ilginin arttığını belirtti. “Diziyi izledikten sonra bir şey oldu ve korkacak bir şey olmadığını gördük. Gassallık mesleği daha çok ön plana çıktı,” dedi.

Bu kurslar sayesinde, birçok kişi cenaze yıkama ve kefenleme işlemlerini öğrenerek yakınlarının cenazelerini bilinçli bir şekilde hazırlama imkanı buluyor.