SP'li Arıkan: 'Toplumumuzun ilerlemesindeki en büyük güç bizim kadınlarımız'

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınlara karanfil dağıttı. Arıkan, "Toplumumuzun ilerlemesindeki en büyük güç bizim kadınlarımız” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Saadet Parti Kayseri İl Kadın Kolları tarafından basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan ve il kadın

kolları teşkilatı katıldı. Burada açıklama yapan Saadet Partisi Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara, “Kadının kıymetli ve önemli sorumlulukları vardır. Yapıcı, onarıcı, toparlayıcı ve koruyucu özellikleri ile ailenin bel kemiğidir. Bu yüzden geleceğimizi şekillendiren olarak çalışan ev hanımlarının özlük haklarının verilmesi için yapılacak düzenlemeler bir lütuf değil, en doğal hakkın teslimidir. Varlık gösterdiği her alanda umut olan, hayatı yenileyen tüm kadınlarımızı takdirle karşılıyor, Türkiye’ye kattığı değerle iftihar ediyoruz. Bu toplumun özü ailedir. Ailenin temeli de kadınlarımızdır. Babaları ihmal edemeyiz ama ailemizin direği annelerimizdir ve biz annelerimizi şükranla yad ediyoruz. Bundan dolayı hayata değer katan kadınları önemsiyoruz. Her kadın hayata bir değer katar. Çocuk yetiştirir bir nesil yetiştirir. Sadece bir iki kişi değil topluma annelik yapar. Bundan dolayı her kadın bir şeyler katar. Emeğin, merhametin ve fedakarlığın timsali; akılları, vicdanları ve sevgi dolu yürekleri ile dünyamızı güzelleştiren, bulundukları her yeri daha yaşanabilir kılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

“Kadınlarımız, dünyanın temel direği”

Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan ise, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz biliyoruz kadınlarımız, dünyanın temel direği. Ailelerimizin temel direği. Toplumumuzun ilerlemesindeki en büyük güç bizim kadınlarımız. Unutmayalım şehrimiz Fatma Hatunların, Gevher Nesibe Hatunların ve Hunat Hatunların üreten, geliştiren kadınların şehridir. Onların fedakarlıkları, sevgileri ve azimleri olmadan bugün geldiğimiz noktalara gelme imkanımız olmazdı. Kadınların hayatımızdaki önemini anlamak, onlara hak ettikleri değeri vermek sadece bugün değil, yılın 365 günü üzerinde durmamız gereken bir konudur. Bu özel günde kadınlarımıza olan desteğimizi her zaman olduğu gibi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onların her alanda daha iyi şartlara sahip olmaları için bugün olduğu gibi 1 Nisan’dan sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da gayret göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Arıkan ve İl Kadın Kolları Teşkilatı, Cumhuriyet Meydanı’nda kadınlara karanfil dağıttı.