Spider-Man Kayseri pastırmasını ilk kez yedi, tadına bayıldı

Kayseri sokaklarını gezen hayali çizgi film kahramanı Spider-Man, dünyaca ünlü Kayseri'yi pastırmasını tattı.

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  • 14.01.2024 10:10
  • Güncelleme: 14.01.2024 10:49
Spider-Man Kayseri pastırmasını ilk kez yedi, tadına bayıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri sokaklarını gezen hayali çizgi film kahramanı Spider-Man, dünyaca ünlü Kayseri’yi pastırmasını tattı.

Spider-Man kostümü giyerek şehir şehir gezen sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Ayaz Koç, örümcek adam kostümüyle Kayseri’yi gezdi. Cumhuriyet Meydanı’nda Kayserililerle selamlaşan ve yaşlıların elini öpen Spider-Man’ı gören vatandaşlar eğlenceli vakit geçirirken, örümcek adam ile hatıra fotoğrafı çekindi. Kayseri pastırmasını da tadan Spider-Man, dünyaca ünlü lezzete hayran kaldı.

"81 şehri gezen Spider-Man yollarda" sloganı ile hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen sosyal medya fenomeni Ayaz Koç, "İzmir’de mankenlik, oyunculuk yapıyordum. Sonra Kahramanmaraş depremi oldu. Evde çocukların ve yetişkinlerin sevdiği Spider-Man kostümüm vardı. Anneme deprem bölgesine gideceğimi söyledim. Ondan sonra bir karar verdim ve Spider-Man kostümü giyip deprem bölgelerine gittim. Adana, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Maraş. Buralarda 50 gün kaldım. Buralarda annesini ve babasını kaybeden çocuklara oyunlar oynattım. Orada asker ve polis abilerimize yemekler yaptım, yardımlar ettim. Arama kurtarma yerlerine katıldım. Ondan sonra bir hayalim vardı. Zaten İzmir’de ben evsizlere ve sokak hayvanlarına yardım ediyorum. Ondan sonra da "81 şehri Spider-Man kostümüyle gezsem" ne olur dedim. Bu insanlar tarafından çok örnek oldu. Şehirlerden fotoğraflar ve video çekmeye başladım. Hayalleriniz varken, hayallerinizle korkusuzca gidin. Nasıl mutlu olursanız öyle gider. Hayallerinizi ertelemeyin. Ben de genç kardeşiniz olarak bu sesimi Türkiye’ye, dünyaya, herkese duyuruyorum. Hayallerden vazgeçme. Hayallerinin üstüne git. Her zaman başarı seninle olur. Çünkü kendine inanmalısın. İnanırsan her şeyi başarırsın" ifadelerini kullandı.

Spider-Man kostümü ile pastırmayı ilk kez yediğini kaydeden Koç, "Spider-Man Kayseri’de pastırmayı ilk kez yedi. Yok böyle bir lezzet. Yedim bir daha istedim, bir daha istedim. Pastırma öyle bir şey ki. Hem ağızda dağılıyor hem de bir daha yiyesin geliyor. Kayseri’ye geldiğinizde bir kere değil, on kere değil, yirmi kere deneyin. Yok böyle bir lezzet. Şifa kaynağı. Çemeniyle birlikte herkese tavsiye ediyorum. Beni gören vatandaşlar da ilk başta bir gülme oluyor. Eğleniyorlar. Geliyorlar direkt fotoğraf ve video çekiyorlar. Cesaretimden dolayı tebrik ediyorlar. Hatta yaşlı amcalarımız bile benimle gurur duyuyorlar. Herkese örnek olduğumu düşünüyorum. Her şehirde çok güzel tepki oluyor" dedi.

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İHA

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