Spor A.Ş., lösemili çocuklar için 'Doğasında Hareket Var' temalı şenlik düzenledi

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 'Doğasında Hareket Var' temalı şenlik düzenledi. Düzenlenen şenlikte Spor A.Ş. bünyesindeki sporcular dövüş ve dans gösterileri yaptı, çocuklara hediyeler dağıtıldı ve şenlik sonunda çocuklarla birlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı.

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  • 08.11.2023 01:24
  • Güncelleme: 08.11.2023 01:24
Spor A.Ş., lösemili çocuklar için 'Doğasında Hareket Var' temalı şenlik düzenledi

Şenlikte konuşan Kayseri Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, “Çocuklarımızla daha sağlıklı günlerde, bambaşka branşlarda ve nice spor dolu günlerde buluşmayı diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman elimizden gelen desteği göstereceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ‘Doğasında Hareket Var’ temalı şenlik düzenledi. Şehir Hastanesi’nin Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Spor Salonu’nda düzenlenen şenliğe; Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Spor A.Ş. temsilcileri, sporcular, doktorlar, hasta yakınları ve lösemili çocuklar katıldı. 
Düzenlenen şenlikte Spor A.Ş. bünyesindeki sporcular dövüş ve dans gösterileri yaptı, Müdür Somtaş ve Erbaş tarafından çocuklara hediyeler dağıtıldı ve şenlik sonunda çocuklarla birlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı.
Hem tedavi görmekte olan hem de tedavi süreçlerinin sonuna gelmiş olan çocuklarla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, “Çocuklarımızın her an yanlarında bulunamadığımız için özür diliyoruz ama bu hafta vesilesiyle bir şekilde yüzlerini güldürmek bizleri çok memnun ediyor. Çocuklarımızla daha sağlıklı günlerde, bambaşka branşlarda ve nice spor dolu günlerde buluşmayı diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman elimizden gelen desteği göstereceğiz” dedi.

1ha

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