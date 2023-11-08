İsmail Tamer Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı oldu
Önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'e Genel Merkez tarafından yeni görev verildi. Tamer, yerel seçimler öncesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı'na atandı.
- 08.11.2023 01:22
- Güncelleme: 08.11.2023 01:22
Önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’e Genel Merkez tarafından yeni görev verildi. Tamer, yerel seçimler öncesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı’na atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bildirilen isimler Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı’na atandı. 24, 26 ve 27. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olan İsmail Tamer Genel Merkez tarafında Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
1ha
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