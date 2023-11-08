İsmail Tamer Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı oldu

 Önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'e Genel Merkez tarafından yeni görev verildi. Tamer, yerel seçimler öncesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı'na atandı.

PAYLAŞ
  • 08.11.2023 01:22
  • Güncelleme: 08.11.2023 01:22
İsmail Tamer Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı oldu

 Önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’e Genel Merkez tarafından yeni görev verildi. Tamer, yerel seçimler öncesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bildirilen isimler Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı’na atandı. 24, 26 ve 27. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olan İsmail Tamer Genel Merkez tarafında Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tarihine sahip çıkan Melikgazi, Köşk Medrese'yi gün yüzüne çıkarıyor

Tarihine sahip çıkan Melikgazi, Köşk Medrese'yi gün yüzüne çıkarıyor

Kayserispor 3 maçta 9 puan topladı

Kayserispor 3 maçta 9 puan topladı

Kayserispor'un Kupada rakibi Vanspor oldu

Kayserispor'un Kupada rakibi Vanspor oldu

Talas Millet Bahçesi, hem görsel zenginlik hem temiz hava sağlayacak

Talas Millet Bahçesi, hem görsel zenginlik hem temiz hava sağlayacak

Kayserispor'a 'Çirkin Tezhürat' Cezası

Kayserispor'a 'Çirkin Tezhürat' Cezası

Kayseri'de tefecilere 'polis balyozu': 5 gözaltı

Kayseri'de tefecilere 'polis balyozu': 5 gözaltı

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

6
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spor A.Ş., lösemili çocuklar için 'Doğasında Hareket Var' temalı şenlik düzenledi

Spor A.Ş., lösemili çocuklar için ‘Doğasında Hareket Var’ temalı şenlik düzenledi

İsmail Tamer Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı oldu

İsmail Tamer Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı oldu

DAHA FAZLA
Hamas, Siyonist Rejime ait 100'den fazla askeri aracı imha etti

Hamas, Siyonist Rejime ait 100'den fazla askeri aracı imha etti

Vali Çiçek: 'Kuran'ı hakkıyla okuyacağız, hakkıyla öğreneceğiz ve hakkıyla öğreteceğiz'

Vali Çiçek: 'Kuran'ı hakkıyla okuyacağız, hakkıyla öğreneceğiz ve hakkıyla öğreteceğiz'

Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Melikgazi Belediyesi, Zalime Karşı Mazlumun Yanında

Melikgazi Belediyesi, Zalime Karşı Mazlumun Yanında

Kayserispor 11 maç sonra kazandı

Kayserispor 11 maç sonra kazandı