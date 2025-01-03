Spor A.Ş. patronluğuna Fatih Çağan getirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de Genel Müdür İbrahim Somtaş ile yolların ayrılmasının ardından sonra Genel Koordinatörlük görevine Fatih Çağan getirildi.

Spor A.Ş. patronluğuna Fatih Çağan getirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’de 2018 yılından itibaren genel müdür olarak görev yapan İbrahim Somtaş ile 31 Aralık 2024 itibariyle yollar ayrılmıştı. 

Kayseri Valiliğinde memurluk ve Protokol Müdürlüğü görevini yaparken, valilikte ileri gelen 5 müdürle beraber Fetö'den 3,5 ay hapse giren ve bir yıl sonra da takipsizlik kararıyla memuriyete dönmeyi hak kazanan Fatih Çağan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Halkla ilişkiler Müdürü olmuş daha sonra da KASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak görevine devam ediyordu. 

1989 doğumlu olan Fatih Çağan evli ve 3 çocuk babası.

Haber Merkezi

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