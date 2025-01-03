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Yüksek sesle müzik dinleyen sürücü psikoteknik için hastaneye sevk edildi

Kayseri'de polis ekipleri yüksek sesle müzik dinleyen araca çeşitli maddelerden 43 bin 852 TL ceza uyguladı. Sürücü hakkında halkın huzur ve sükununu bozmak suçundan gerekli adli işlemler başlatılırken psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi.

Yüksek sesle müzik dinleyen sürücü psikoteknik için hastaneye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi’ konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda bahse konu araç edilerek sürücüsüne; 'Yüksek sesle müzik dinlemek, araçtan çöp atmak, mevzuata uygun olmayan ışık donanımı, 2 adet sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek'ten toplam  43 bin 852  TL cezai işlem uygulandı.
Ayrıca halkın huzur ve sükununu bozmak suçundan sürücü hakkında  gerekli adli işlemler başlatılarak ve psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi.

Haber Merkezi

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