Yüksek sesle müzik dinleyen sürücü psikoteknik için hastaneye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi’ konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda bahse konu araç edilerek sürücüsüne; 'Yüksek sesle müzik dinlemek, araçtan çöp atmak, mevzuata uygun olmayan ışık donanımı, 2 adet sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek'ten toplam 43 bin 852 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca halkın huzur ve sükununu bozmak suçundan sürücü hakkında gerekli adli işlemler başlatılarak ve psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi.