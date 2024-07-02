Spor A.Ş.'den 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi.

Spor A.Ş.'den 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ’Koruyucu Aile Günü’ etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ’Koruyucu Aile Günü’ Etkinliği düzenledi. Etkinlikte Spor A.Ş. eğitmenlerince çeşitli spor aktiviteleri ve danslar eşliğinde spor eğlenceleri ile oyunlar düzenlenirken koruyucu aileler ve çocuklar etkinlikte spor ve eğlence dolu bir günü geride bıraktı. Koruyucu Aile Günü Etkinliği’nde çocuklar spor ve eğlence dolu etkinlikte yaşıtları ile sosyalleşirken koruyucu ailelerde özel günlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından unutulmamış olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar ve koruyucu aileler özel etkinlikten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.

Spor A.Ş.'den 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği
Spor A.Ş.'den 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği
Spor A.Ş.'den 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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