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- Provokatif eylemler sonrası gözaltına alınan 474 kişinin 285'inin suç dosyası kabarık çıktı
Provokatif eylemler sonrası gözaltına alınan 474 kişinin 285'inin suç dosyası kabarık çıktı
Kayseri'de Suriye uyruklu şahsın çocuğu istismar etmesinin ardından meydana gelen olayların diğer kentlere yayılması sonucu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya açıklamasında, 'Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır.' dedi.
Kayseri’de Eskişehir Bağları Danişmentgazi Mahallesi’nde Suriye uyruklu şahsın kız çocuğunu istismar etmesine yönelik kent genelindeki tepkilerin diğer şehirlere de yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan olaylara ilişkin açıklama geldi.
"PROVOKATİF EYLEMLER SONRASI 474 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
Bakan Ali Yerlikaya açıklamalarında, “Kayseri'deki çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma vb.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.
"PROVOKASYONLARA GELMEYELİM" UYARISI
Yerlikaya açıklamasının devamında ise şu şekilde konuştu, “Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."