Spor a.Ş.'den Tomarza'da karne şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çocukların tatili gönüllerince eğlenerek geçirebilmeleri için karne şenliği düzenledi. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile Tomarza’da düzenlenen Karne Şenliği’nde çocuklar ve aileleri keyifli, eğlenceli ve spor dolu bir gün geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin karne tatillerini eğlenceli ve dolu dolu geçirmeleri adına çeşitli etkinlikler ve renkli şenlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Tomarza ilçesinde Karne Şenliği düzenledi. Karne Şenliği’nde çocuklar ve aileleri çeşitli ‘ karne günü’ etkinlikleri kapsamında Tomarza’da eğlenceli ve spor dolu bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi şenlikte çocuklara karne hediyeleri de sundu. Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın da yer aldığı şenlikte coşkulu eğlence yaşayan öğrenciler hediyelerini, Ayaydın’ın elinden aldı.

Büyükşehir Belediyesi ile 2023-2024 eğitim yılını geride bırakmaya hazırlanan çocuklar ve gençler, yaz tatillerinde düzenlenen aktiviteler ve etkinliklerle hem eğlenecek hem de öğrenecek.