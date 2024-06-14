Filistinli Şehitler için 'gıyabi cenaze namazı' kılındı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından düzenlenen programla, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası Bürüngüz Camii’nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş, “Tüm dünyanın ve insanlığın gözü önünde Gazze ve Filistin’de devam eden ABD, İsrail soykırımı 9. ayında da acımasızca devam ediyor. 9 aydan bu yana vampir İsrail ve ABD insan kanı içmeye doymuyor. Çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze ve Filistin de masum, savunmasız, silahsız Müslümanlar üzerine yağdırılan İsrail ve ABD bombaları ile bugüne kadar çocuk, kadın, genç, yaşlı 50 binden fazla Müslüman şehit oldu. Birçoğuna, yıkıntılar altında olanlar da dahil bir mezar bile nasip olmadı. Gazze ve Filistin de 9 aydan bu yana İsrail, ABD bombaları altında İslam dünyası dahil tüm dünyanın gözü önünde bir nesil kendi öz vatanlarında acımasızca, her türlü vahşetle yok edildi, ediliyor. Dünyanın süper devletleri daha doğrusu müstekbirleri, zalimleri dahil bu soykırıma engel olma erdemini gösteremiyor. Müstekbirlerin bu vahşete seyirci kalmalarına karşılık, erdemli dünya halkları ABD’den Kanada’ya, İspanya’dan Almanya’ya, Brezilya’dan Arjantin’e, Türkiye’den Cezayir’e okul kampüslerini, hükümet binalarının önlerini, meydanları, sokakları caddeleri doldurarak eli kanlı İsrail katiline karşı, mazlum Filistin halkının yanında yer aldı. Böylece müstekbir dünya liderlerine inat, insanlığın ölmediğini, mazlumların sahipsiz olmadığını dünyaya haykırdılar, haykırmaya da devam ediyorlar” dedi.

İsrail’in saldırılarının sona ermesi için çaba sarf eden devlet başkanlarına teşekkürlerini ilettiklerini dile getiren Karakaş, “Sınırlı sayıda devlet başkanları, idarecileri hariç; ne İslam Dünyası liderlerinden, nede dünyanın diğer liderlerinden bu soykırıma karşı tavır almadılar, alamadılar. Hatta üstü kapalı ya da açık destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, Dokuz aydan bu yana acımasızca devam eden Gazze katliamında şehit olan tüm Müslümanlara ve diğer şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlum Filistin halkına destek için meydanları dolduran, tüm erdemli insanlara selam olsun diyoruz. İnsanlığın yüz karası İsrail, ABD saldırılarının sona ermesi için yoğun çaba sarf eden tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyoruz. Filistin halkının her halükarda ayakta kalıp hayata tutunması için çaba sarf eden insani yardım kurumlarımıza ve hayırsever halkımıza teşekkür ediyoruz. 16 Haziran Pazar günü başlayacak Mübarek Kurban Bayramının, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada savaşın sona ermesine, barış ve kardeşliğin hâkim olmasına vesile olmasını diliyor, tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.