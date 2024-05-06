Spor A.Ş Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi SporA.Ş’nin yetiştirdiği sporcular hem Kayseri’yi hem de ülkemizi temsil ediyor.

8-12 Mayıs 2024 tarihinde Romanya’da yapılacak olan 2024 UEC Dağ bisikleti Avrupa Şampiyonası XCC - XCR - XCO yarışlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayça Erdoğan Genç Kadınlar kategorisinde Kayseri’yi ve ülkemizi temsil edecek. Almanya’nın Essen Şehrinde devam eden Okçuluk Avrupa Kıtasal Kota Yarışması’nda ise yine Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü ve milli sporculardan Fatma Maraşlı Kayseri’yi ve ülkemizi temsil ediyor.

Olimpiyat kotası yolunda 24 rakip ülke ile mücadele edecek olan milli sporcu Fatma Maraşlı bu yarışmalarda derece hedefliyor.