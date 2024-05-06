  • Haberler
  • Spor
  • Spor A.Ş Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek

Spor A.Ş Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi SporA.Ş'nin yetiştirdiği sporcular hem Kayseri'yi hem de ülkemizi temsil ediyor.

Spor A.Ş Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi SporA.Ş’nin yetiştirdiği sporcular hem Kayseri’yi hem de ülkemizi temsil ediyor.

8-12 Mayıs 2024 tarihinde Romanya’da yapılacak olan 2024 UEC Dağ bisikleti Avrupa Şampiyonası XCC - XCR - XCO yarışlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayça Erdoğan Genç Kadınlar kategorisinde Kayseri’yi ve ülkemizi temsil edecek. Almanya’nın Essen Şehrinde devam eden Okçuluk Avrupa Kıtasal Kota Yarışması’nda ise yine Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü ve milli sporculardan Fatma Maraşlı Kayseri’yi ve ülkemizi temsil ediyor.

Olimpiyat kotası yolunda 24 rakip ülke ile mücadele edecek olan milli sporcu Fatma Maraşlı bu yarışmalarda derece hedefliyor.

Spor A.Ş Kayseri'yi yurt dışında temsil edecek
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Fikirler bu atölyeden çıkacak
Fikirler bu atölyeden çıkacak
Anadolu Üniversiteleri tanıtım fuarı AGÜ'de yapıldı
Anadolu Üniversiteleri tanıtım fuarı AGÜ'de yapıldı
Gönüllü Kuruluşlar istişare toplantısında bir araya geldi
Gönüllü Kuruluşlar istişare toplantısında bir araya geldi
1972'de İdam edilen Kayserili genç
1972'de İdam edilen Kayserili genç
Sünger üreten işletmede çıkan yangın söndürüldü
Sünger üreten işletmede çıkan yangın söndürüldü
Göstermelik, 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na yoğun ilgi
Göstermelik, 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na yoğun ilgi