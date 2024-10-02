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Spor AŞ'nin güz dönemi spor okulu kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanında öncü kuruluşu Spor A.Ş.'nin 2'nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

Spor AŞ'nin güz dönemi spor okulu kayıtları başladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında öncü kuruluşu Spor A.Ş.’nin 2’nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, çocuklar başta olmak üzere kentte yaşayan tüm vatandaşlara sporu sevdirmek ve sporu hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmek amacıyla yılın her döneminde spor hizmetini kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmanın yanı sıra ülke sporuna profesyonel sporcular kazandıran Spor A.Ş., 2’nci Güz Dönemi Spor Okulu için müracaatları almaya başladı.

Tam donanımlı 14 spor tesisinde, 29 Ekim 2024’te başlayacak 2. Güz Dönemi Spor Okulu, 1 Aralık 2024 tarihinde sona erecek şekilde planlanırken katılımcılara 13 farklı branşta kurs imkânı sunuluyor.

Minikler başta olmak üzere her yaş grubundan yoğun ilgi gören spor okullarının 2. güz döneminde branşlar ve yaş aralıkları ise şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve atletizm 7-15 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti tarifesi de aylık 500 TL, yetişkin kursu aylık 850 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 1000 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler, detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için ‘www.sporaskayseri.com.tr’ adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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