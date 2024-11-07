Spor Salonu İşletmecisi Kılıç, 'Salonlarda yapılan spor, sosyalleştiriyor' 

Hem kilo almak hem kilo vermek hem de fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenlerin uğrak noktalarından olan spor salonlarına ilgi ve talep yoğun oluyor. Spor salonu İşletmecisi olan Ahmet Turan Kılıç spor salonlarının ortalama fiyatlarından bahsetti. Salona göre fiyatların da değiştiğini söyleyen Kılıç, "Salonumuzda fitness aletleri üzerine her şey mevcuttur. Öğrencilerin bulunabileceği rahat edip mental sağlıklarına iyi gelecek bir salon ortaya çıkarttık. Salonumuzda aletlerimiz ve antrenörlerimiz, diyetisyenlerimiz ile iletişime geçip daha programlı çalışabilirler. Evden ziyade spor salonuna gelen arkadaşlarımız sosyalleşme ortamına giriyor burada özgüven kazanıyorlar ve motiveleri yükseliyor. Spor salonu fiyatlarımız aylık 2 bin, üç aylık artı bir ay hediyesiyle 4 bin, altı ay alana da artı bir ay hediyemiz 9 bindir. Altı ay alan üyeliklerimize iki ay taksit yapabiliyoruz. Spor salonunun içerisinde bulunmak onlara daha başarılı bir hayat sergiliyor. Kilo vermekten ziyade kilo almak daha kolay bir olaydır. Ama kilo almak isteyen insanlarda kesinlikle spor salonuna gelip daha sağlıklı kilo alabilirler. Mental sağlık açısından kilo almak daha önemlidir. Protein tozu karbonhidrat düzenli kullanıldığında herhangi bir yan etkisi yoktur. Aksine vücuda daha farklı ve canlı etki sağlıyor. Özellikle mental sağlıkları, hayatları ve başarıları için sporu kesinlikle yapmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.