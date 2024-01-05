Stada değil, okula geldiler

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, okul ziyareti gerçekleştiren futbolcular Hasan Ali Kaldırım ve Dimitrios Kolovetsios, öğrencilerle tarafından coşkuyla karşılandı.

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  • 05.01.2024 17:29
  • Güncelleme: 05.01.2024 18:55
Stada değil, okula geldiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, okul ziyareti gerçekleştiren futbolcular Hasan Ali Kaldırım ve Dimitrios Kolovetsios, öğrencilerle tarafından coşkuyla karşılandı.

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Aanadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen buluşmaya, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Şemun Akman, Nurettin Şahin, emekli İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca, Kayserispor futbolcuları; Hasan Ali Kaldırım ve Dimitrios Kolovetsios, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulda yoğun ilgiyle karşılaşan futbolcular, öğrencilerle eğlenceli zaman geçirdi. Öğrencilerin futbolculara yönelttiği ilginç sorular renkli anlara sahne oldu. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç mezunu olduğu okulda öğrencilere tablet hediye etti.

Programın sonunda futbolcular, öğrencilerin forma ve atkılarını imzalayarak, tezahüratlar eşliğinde okuldan ayrıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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