STSO'dan Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiralarına tepki

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (STSO), Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Vakıf kiralarındaki artışa tepki gösteren STSO Başkanı Zeki Özdemir, “Esnafımızın yanında olacağız” dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Kasım ayı meclis toplantısı, meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, Gazze’de yaşanan insanlık dramını kınadığını belirterek saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Başkan Zeki Özdemir, mülkiyeti STSO’ya ait olan ve bankalar caddesine bulunan arsa hakkında ne karar verilecekse STSO meclisinin alacağı karar doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı. Arsanın, STSO’nun 8 bin üyesine ait olduğunu hatırlatan Özdemir, üyelerimizin verdiği yetkiyle sadece bize karar vermek düşüyor ifadelerini kullandı.

“Esnafımızın yanında olacağız”

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait vakıf taşınmazlarındaki kira artışının günümüz ekonomik şartlarına göre yapılmadığını belirten Özdemir, kiralara yapılan yüzde 120 artışa tepki göstererek esnafa ağır bir yük getireceğini söyledi.

Başkan Zeki Özdemir, “Biliyorsunuz, her yıl Aralık ayı geldiğinde vakıf, iş yeri ve dükkânlarında kira artışı yapılıyor. İş yeri kira zam oranı, Tüketici Fiyat Endeksi ’ne göre yüzde55’tir. Vakıfların kira bedellerini kanuni düzenlemenin üzerinde yüzde 120 olarak artırmasını eleştiriyoruz. Mensuplarımızın menfaatlerini en üst düzeyde korumak ve kollamak bizim asli görevimizdir. 8 Bin üyemizin başkanı olarak, gerek Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekse yetkililerine meclis kürsümüzden sesleniyorum, ülkemizin içinde bulunduğu şu ekonomik buhranda, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kira artış oranını yasal sınırdan değil de, yasal aralığın iki katından daha fazla bir oranda artırmasını asla kabul etmiyoruz. Bu konuda bir an evvel günümüz ekonomik şartlarına uygun düzenleme yapılmasını üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üretim, İstihdam, Yatırım İçin Bankalarımız Ellinde Ne İmkân Varsa Kullansın”

Bankaların ellerindeki tüm imkânları seferber etmelerini isteyen Başkan Zeki Özdemir, “Üyelerimizin bankalara yönelik şikâyetleri artıyor. Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Talepler karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam ve yatırım için bankalardan daha duyarlı ve yapıcı bir yaklaşım göstermelerini talep ediyoruz” dedi.

Turizmde Sivas’ın Hızına Yetişin

Bir projelerinin daha hayata geçtiğini aktaran başkan Zeki Özdemir, “Ulaşılabilir Sivas hedefimiz kapsamında, Sivas’ımızın turizmde daha iyi tanıtılabilmesi için “Turizmde Sivas’ın Hızına Yetiş” isimli projemiz Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından destek kapsamına alınmıştır. Projemiz doğrudan ve dolaylı olarak turizm sektörüne hizmet eden üyelerimiz için hazırlanmıştır. Tanıtım, eğitim, danışmanlık ve rehberliği kapsamaktadır” ifadelerine yer verdi.