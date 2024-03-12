Suç makinesi Narkotim'den kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotim Motosikletli ekipler ve İnfaz ekiplerince Kayseri’de park, bahçe ve boş alanlara yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma doğrultusunda 13 ayrı suç kaydı bulunan ve ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.D. ekiplerden kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı.

Aynı çalışma kapsamında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K yakalanarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı.