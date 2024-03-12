Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor, sezonun 30'uncu haftasında konuk olacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Kayserispor, sezonun 30’uncu haftasında konuk olacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Ligde geçen haftayı 1 puanla geçiren Kayserispor, Cumartesi günü Alanyaspor’a konuk olacak. Sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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