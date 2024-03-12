Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

 Kayserispor, sezonun 30'uncu haftasında konuk olacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

 Kayserispor, sezonun 30’uncu haftasında konuk olacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Ligde geçen haftayı 1 puanla geçiren Kayserispor, Cumartesi günü Alanyaspor’a konuk olacak. Sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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