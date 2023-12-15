Şükran Caddesi hizmete girdi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaz mevsimi boyunca birçok bağlantı yolunu asfaltlayan ve Şükran Caddesi'nde hummalı bir alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Melikgazi Belediyesi, Hulusi Akar Bulvarı'na kadar büyük bir hat olan 2,5 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Şükran Caddesi'ni ulaşıma açtı.

PAYLAŞ
  • 15.12.2023 11:40
  • Güncelleme: 15.12.2023 14:56
Şükran Caddesi hizmete girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaz mevsimi boyunca birçok bağlantı yolunu asfaltlayan ve Şükran Caddesi’nde hummalı bir alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Melikgazi Belediyesi, Hulusi Akar Bulvarı’na kadar büyük bir hat olan 2,5 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Şükran Caddesi’ni ulaşıma açtı.

’Yol medeniyettir’ anlayışıyla ilçede birçok yeni yol yaparak ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yıldırım Beyazıt Mahallemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Kentsel dönüşüm ile gecekonduları yeniliyor, yollar açıyor ve alt yapı hizmetleri sunuyoruz. Şükran Caddesi’nde 2,5 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yeni yolu Hulusi Akar’a kadar tamamladık. Burada ekiplerimiz yaz aylarından beri çalışıyor. Yoğun emek harcadık. Altyapı ve üst yapı çok daha nitelikli hale geldi. Bu yeni yol ile hem Hulusi Akar Bulvarı hem de Sami İpek Caddesi rahatlamış oldu. Dönüşüm ve değişim tam anlamıyla Yıldırım Beyazıt Mahallemizde kendini göstermeye başladı. Ayrıca Şükran Caddesi’nde hayata geçirdiğimiz 6 bloktan oluşan 236 dairelik kentsel dönüşüm projemiz de hızla tamamlanıyor. Bu bölgeye 2 adet yeni okul yaptık. Adem Tanç Cami ve diyanet eğitim kültür merkezi yapıyoruz. Yeni parklar ve yeni yollar kazandırdık. Kısaca birçok hizmeti buraya kazandırdık. Bu mahallemizdeki çalışmalarımız ile birlikte Yıldırım Beyazıt’ın çehresi değişecek. Bu bölgede mesai arkadaşlarımızın emeği çok. Üstün çalışmaları için onlara çok teşekkür ederim. Kayseri’mize ve Melikgazi’mize yeni yolumuzun hayırlı olmasını dilerim" dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri, GSYH büyüme trendinde 20. sırada

Kayseri, GSYH büyüme trendinde 20. sırada

Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

OSB Başkanı Yalçın: 'Asgari ücret zammı yılda bir defa olmalı'

OSB Başkanı Yalçın: 'Asgari ücret zammı yılda bir defa olmalı'

Son 7 maçta 6 kez kazanan Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Son 7 maçta 6 kez kazanan Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Kayserispor'un acı günü

Kayserispor'un acı günü

KAYÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı 'Dönem Dersi' etkinliği düzenlendi

KAYÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı 'Dönem Dersi' etkinliği düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

2
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

3
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

4
ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

5
Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

6
Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüketiciler Birliği'nden 'vakıflara' kira tepkisi

Tüketiciler Birliği'nden 'vakıflara' kira tepkisi

SMA'lı Aysima bebeğin ailesinden yardım çığlığı

SMA'lı Aysima bebeğin ailesinden yardım çığlığı

DAHA FAZLA
Kocasinan'da 4 bin 200 aile kışı sıcak geçirecek

Kocasinan'da 4 bin 200 aile kışı sıcak geçirecek

Büyükkılıç: 'Yük verilirse Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder'

Büyükkılıç: 'Yük verilirse Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder'

İşitme engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

İşitme engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

Otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi

Otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi

Şükran Caddesi hizmete girdi

Şükran Caddesi hizmete girdi