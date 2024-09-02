Sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölge'de (OSB) bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri OSB’de bulunan bir sünger fabrikasında saat 12:00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kayseri OSB İtfaiyesi 10 araç 30 personel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 10 araç 40 personel, AFAD 2 araç 8 personelle yangına müdahale etti. Yangından etkilenen olmazken itfaiye ekipleri soğutma çabalarına başladı.

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