Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 420 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlıYunus Timleri tarafından, akşam saatlerinde kent merkezinde uygulama yapıldı. Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; 420 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan M.K. (23), O.E. (28) ve B.S. (27) gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.