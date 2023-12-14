Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı.

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  • 14.12.2023 23:02
  • Güncelleme: 15.12.2023 07:27
Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 106. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, S.Ç. ile dini nikahlı eşi M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ç. tüfekle M.A.’yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli S.Ç. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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