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Şüpheli Ölüm: Araç içinde hareketsiz şekilde bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Zümrt Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, park halinde bir araçta dikkat çeken bir durum fark etti.

Şüpheli Ölüm: Araç içinde hareketsiz şekilde bulundu

Ağaçların arasında bulunan R.Ç., A.B., E.B. ve baygın haldeki A.Ş. (33) sorgulanmak istendi ancak A.Ş.’nin uyanmaması üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri A.Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Zümrüt Mahallesi 3907 Sokak yakınlarındaki boş tarlnın yanıda bulunan ağaçlık alada meydana geldi. 

Gözaltılar ve Soruşturma

A.Ş.’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, olay yerindeki diğer üç kişi gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

 

 

Haber Merkezi

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