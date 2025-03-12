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Ayşe Böhürler, 'Okur Dertleri' Programına Konuk Oldu

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yazar Harun Kaban'ın moderatörlüğünde Kadim Yayınları tarafından düzenlenen Okur Dertleri programının konuğu oldu. Okuma kültürü, entelektüel mahfiller ve kitaplar üzerine bir sohbetin gerçekleştiği programda Böhürler, edebiyatla olan bağını, kişisel okuma serüvenini ve Kayseri'nin ülkemiz kültür hayatındaki yerine dair görüşlerini paylaştı.

Ayşe Böhürler, 'Okur Dertleri' Programına Konuk Oldu

Siyaset ve medya geçmişine değinen Böhürler, üniversite yıllarından itibaren entelektüel çevrelerin içinde yer aldığını ve okumanın yalnız bireysel bir eylem değil, aynı zamanda bir “buluşma noktası” olduğunu ifade etti. 

Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine değinen Böhürler, kitapların sadece bireysel bir eylem değil, aynı zamanda entelektüel muhitler oluşturan güçlü bir araç olduğunu vurguladı. Okur Dertleri programının, okurlar arasında yeni bir etkileşim alanı yaratması açısından önemli olduğunu belirtti.

Kayseri’nin Kültürel ve Entelektüel Birikimi

Böhürler, programda Kayseri’nin entelektüel potansiyeline değindi. Kayseri’nin aynı zamanda önemli düşünce akımlarına ve edebi geleneklere sahip olduğunu vurguladı. 

Kayseri’nin Türkiye’deki düşünce hareketlerine yaptığı katkılara da değinen Böhürler, Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu dergisinin ilk sayısının Kayseri’de basıldığını hatırlattı. Kayseri’nin, Türkiye’nin düşünce geleneği içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Büyük Doğu gibi köklü bir fikrî hareketin ilk adımları burada atıldı. Kayseri, fikir dünyasında da güçlü bir mirasa sahip,” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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