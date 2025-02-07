Süresiz nafaka kaldırılıyor

Almacı, “Hükümet süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik birliği süresine uygun ve orantılı biçimde bir nafaka belirlenmesi hususunda çalışmalara başlamıştır çalışmaların amacı nafaka süresini evlilik birliği süresi ile orantılı hale getirerek daha adil bir düzen sağlamaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4’üncü Yargı Reformu Stratejisi Belgesi detaylarını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Açıklanan yargı reformu, nafaka düzenlemesine yönelik adımları evlilik süresine bağlı olarak nafaka süresini belirlemeyi amaçlıyor.

Hükümetin süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik birliği süresine uygun ve orantılı biçimde bir nafaka belirlenmesi hususunda çalışmalara başladığını ifade eden Hukukçu Ahmet Almacı, “Yargı reformu stratejisi kapsamında sınırlı süreli nafakanın gündeme gelmesi uzunca bir süredir halkın gündeminde olan bu mağduriyetin meclise taşınacağı sinyalini bizlere verdi. Burada halkın mağduriyeti ile birlikte açıklamalara konu olan nafaka çocuklar için ödenen iştirak nafakası değil kusurlu olan eşin diğer eşe karşı sınırsız süreyle ödemiş olduğu yoksulluk nafakasıdır. Mevcut yasal düzenlemeye göre boşanma davalarında daha fazla kusuru olan taraf diğer tarafa süresiz olarak ve mali güce oranında nafaka ödemektedir ancak kısa süreli evliliklerde mevcut durum halkın eleştirilerine ve mağduriyetine yol açmaktadır. Hükümet süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik birliği süresine uygun ve orantılı biçimde bir nafaka belirlenmesi hususunda çalışmalara başlamıştır çalışmaların amacı nafaka süresini evlilik birliği süresi ile orantılı hale getirerek daha adil bir düzen sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Öte yandan yeni düzenleme ile birlikte evlilik konusunda yeni mağduriyetlerin oluşmasını engellemek maksadıyla çalışmaların yapılmasının beklendiğini ifade eden Hukukçu Ahmet Almacı, “Yeni düzenleme ile evlilik süresine göre bir nafaka belirlenmesi ve bu nafakanın alt üst sınırlarının süresi ile birlikte netleştirilmesi beklenmektedir bunun yanında nafakası sona eren tarafa bakanlık tarafından sosyal yardım yapılması da yine gündeme gelen konular arasındadır kadınların meslek edinmeleri topluma kazandırılması ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaları adına da kredi ve kreş imkanı gibi imkanlar kadınlara sağlanacaktır. Yapılan açıklamalarda aile arabuluculuğu nafaka fonu gibi güncel hukuk mevzuatımız içerisinde yer almayan konularda sisteme entegre etmeye çalışmalarının başlatıldığı belirtilmiş mevcut durumda gerçekleşen boşanmalarda her iki tarafın bilhassa çocukların yaşadığı mağduriyetleri gidermek yeni mağduriyetler oluşmasını engellemek maksadıyla düzenlemeler yapılması beklenmektedir” ifadelerinde bulundu.