Suriyelilerin dükkanlarına saldıran gruba TOMA ile müdahale
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde toplanan grup Sahabiye Mahallesinde bulunan Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı. Öfkeli kalabalığa polis ekipleri TOMA ile müdahale etti.
Dün Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir kişinin 6 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması üzerine bölge halkı büyük tepki göstererek sokağa döküldü. Bugün de Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde toplanan grup Sahabiye Mahallesinde bulunan Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı. Öfkeli kalabalığa polis ekipleri TOMA ile müdahale etti.