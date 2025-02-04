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- Sürücüler! Aman Dikkat: Özhaseki Bulvarı üzerine (EDS) Elektronik Denetleme Sistemi konuldu
Sürücüler! Aman Dikkat: Özhaseki Bulvarı üzerine (EDS) Elektronik Denetleme Sistemi konuldu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Özhaseki Bulvarı üzerine 5 bin 400 metre uzunluğunda ortalama hız ihlali tespit sistemi kurulumu tamamlandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından pazartesi günü itibariyle Mehmet Özhaseki Bulvarı Musalı Sokak ile Yuvacık Sokak arasında toplam 5 bin 400 metre uzunluğunda ortalama hız ihlali tespit sistemi kurulumu tamamlandı.