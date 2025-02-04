  • Haberler
  • Gündem
  • Sürücüler! Aman Dikkat: Özhaseki Bulvarı üzerine (EDS) Elektronik Denetleme Sistemi konuldu

Sürücüler! Aman Dikkat: Özhaseki Bulvarı üzerine (EDS) Elektronik Denetleme Sistemi konuldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Özhaseki Bulvarı üzerine 5 bin 400 metre uzunluğunda ortalama hız ihlali tespit sistemi kurulumu tamamlandı.

Sürücüler! Aman Dikkat: Özhaseki Bulvarı üzerine (EDS) Elektronik Denetleme Sistemi konuldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından pazartesi günü itibariyle Mehmet Özhaseki Bulvarı  Musalı Sokak ile Yuvacık Sokak arasında toplam 5 bin 400 metre uzunluğunda  ortalama hız ihlali tespit sistemi kurulumu tamamlandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yarıyıl tatilinde Kayseri'nin 3 müzesini 12 bin kişi gezdi
Yarıyıl tatilinde Kayseri'nin 3 müzesini 12 bin kişi gezdi
Kayseri, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için geri sayımda
Kayseri, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için geri sayımda
Sosyal Medya Düzenlemesi: Çocuklar İçin Kademeli Yaş Sınırı Geliyor
Sosyal Medya Düzenlemesi: Çocuklar İçin Kademeli Yaş Sınırı Geliyor
Kayseri MÜSİAD, Suriye'nin imarı için bir araya geldi
Kayseri MÜSİAD, Suriye’nin imarı için bir araya geldi
Bu anıt MHP'li Belediyelerde bile yok!: 'Ülkücü Şehitler Anıtı, İyi Parti ve CHP'nin red oyuna rağmen meclisten geçti'
Bu anıt MHP'li Belediyelerde bile yok!: 'Ülkücü Şehitler Anıtı, İyi Parti ve CHP'nin red oyuna rağmen meclisten geçti'
Başkan Palancıoğlu, hizmetlerini Ankara'da anlattı
Başkan Palancıoğlu, hizmetlerini Ankara'da anlattı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!