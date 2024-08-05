Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir minibüs kurşunlandı, 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir minibüs kurşunlandı, 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazımkarabekir Mahallesi’nde gece saatlerinde bir evde, iddiaya göre evde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Şehit Mehmet Tavsel Caddesi üzerinde bir minibüs kurşunlandı. Tabanca ile vurularak yaralanan 2 kişi, araç ile Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerine bırakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan Y.E. ile M.A.’yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan incelemelerde minibüste çok sayıda kurşun girişi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
İHA
Kayseri Gündem

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