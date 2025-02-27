Taekwondo Poomse İl Şampiyonası yapıldı

Ali Bahçeçi Taekwondo Poomse İl Şampiyonası bugün yapıldı. Şampiyona, Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenen madalya töreni ile tamamlandı.

Taekwondo Poomse İl Şampiyonası yapıldı

Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği faaliyetleri kapsamında Ali Bahçeçi Taekwondo Poomse İl Şampiyonası bugün yapıldı. 200'ün üzerinde sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyona, Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenen madalya töreni ile tamamlandı.

Yarışmaya katılan sporcuları tebrik eden Kayseri Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek, “Ali Bahçeçi Poomse İl Şampiyonasına katılarak bizleri onurlandıran, yıllarca içimizden biri olarak yanımızda yer alan, dostumuz, taekwondo sporuna gönül vermiş Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Sayın Fatih Çağan Müdürümüze ve yoğun programlarından dolayı programımıza katılamayan, sporcularımıza selamlarını ileterek her zaman yanlarında olduklarını ifade eden kıymetli büyüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımıza ve telefonla bizlere ulaşarak başarılar dileyen Güven Çebiç Hocamıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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