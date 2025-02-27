Suda doğum nedir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ümran Karabulut, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sağlık Olsun’ programına katılarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Suda doğum hakkında bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ümran Karabulut, “Suda doğum gebenin doğumun herhangi bir evresine suda geçirmesi durumudur suya doğumun farkı doğum anında da gebe suda olur. Suyun içerisinde anne de anne olur baba da olur dışarıdan onu destekler doğuma muhakkak babalarımızı da alırız. Odada bir ebe olur onun dışında komplikasyonu yönetmek ve doğumu gerçekleştirmek için bir kadın doğum uzmanı olur. Suda doğumda gebemiz 37 derece bir suyun içerisinde olur daha rahat pozisyon alır yerçekimi kuvvetini kullandığımız için annenin ağırlığı azalır kasların gevşemesi daha kolay olur daha doğal bir süreçtir eşle birlikte teması olduğu için olay birazcık daha duygusal bir ortama dönüşür” ifadelerinde bulundu.



‘İLK 12 HAFTA GEBELERE SAÇ BOYATMAYI ÖNERMİYORUM’

Gebelikte saç boyatılır mı sorusuna yanıt veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ümran Karabulut, “İlk 12 hafta biz bebeğin organ gelişimi olduğu için dönem olduğu için çok fazla kimyasala maruz bırakmak istemiyoruz. Biliyorsunuz ki kullandığımız saç boyaları bakım ürünlerinin hepsinin içinde kimyasallar var. Her ne kadar kimyasal içermez dense de her yerde var işte röfle yaptırdığımız da kullandığımız materyaller ciddi kimyasal içerdiği için ve ilk 12 hafta bebeğin organ gelişiminin olduğu süreçte ben gebelere saç boyatmayI önermiyorum. 12 haftadan sonra saç dibine temas etmemek koşuluyla 1 santim dipten olmayacak şekilde saçlarını isteyen varsa boyatabilir” şeklinde konuştu.