Takipteki araçtan 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından takip edilerek durdurulan araçta 1 kilo uyuşturucu ile 2 bin 899 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Takipteki araçtan 1 kilo uyuşturucu çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından takip edilerek durdurulan araçta 1 kilo uyuşturucu ile 2 bin 899 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Aracı tespit ederek takibe başlayan ekipler, durdurdukları aracı narkotik köpeği ile aradı. Yapılan aramada 1 kilo uyuşturucu madde ve 2 bin 899 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Takipteki araçtan 1 kilo uyuşturucu çıktı
Takipteki araçtan 1 kilo uyuşturucu çıktı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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