İş bulma vaadiyle sosyal medyadan para talep edenlere ceza

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak; yapılan denetimlerde geçici iş ilişkisini kuran bir takım firmalar ve sosyal medyadan para talep eden platformların tespit edildiğini belirterek, "1 milyon TL’ye yakın idari para cezası İŞKUR tarafından uygulanmıştır. İş arayanlara ve iş verenlere İŞKUR dışında hiçbir yeri tercih etmemelerini, bütün faaliyetleri bizim yaptığımızı bildirmek isterim" dedi.

Kayseri’de yetkisi olmadan geçici iş ilişkisi kuran bazı firma ve sosyal medyadan iş bulma vaadiyle para talep eden platformlar tespit edildi. 2023 yılında İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde belirlenen platformlara yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı. İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak iş arayan ve iş verenlere seslenerek faaliyetleri İŞKUR aracılığıyla yapılması gerektiğini söyledi. Ak; "İş Kanunu ve kuruluş kanunumuza göre yetki verdiğimiz özel istihdam büroları dışında iş arayanların iş bulmasına aracılık etme yetkisi İŞKUR’dadır. İŞKUR’dan özel istihdam bürosu yetkisi almadan bu faaliyeti, geçici iş ilişkisini kuran bir takım firmalar ve sosyal medyadan para talep eden platformlar tarafımızca tespit edildi. Bu çerçevede 1 milyon TL’ye yakın idari para cezası İŞKUR tarafından uygulanmıştır. İş arayanlara ve iş verenlere İŞKUR ve İŞKUR izniyle faaliyet gösteren Özel İstihdam Büroları dışında hiçbir yeri tercih etmemelerini, bütün faaliyetlerin tarafımızca yürütüldüğünü bildirmek isterim" diye konuştu.