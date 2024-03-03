Talas'a 5 yılda 5 müze

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; göreve geldiği günden bu yana birçok eseri ilçeye kazandırarak adeta ilçenin çehresini değiştirdi. Eğitim kurumlarından sosyal tesislere kadar çok sayıda esere imza atan Başkan Yalçın, 5 yılda ilçeye 5 ayrı müze kazandırarak Talas’ı müzeler şehri haline getirdi.

İlk olarak tarihi Ali Saip Paşa Sokağında bulunan Talas’ın en eski mabetlerinden olan Tol Kilise’de hayata geçirilen Talas Sanat Galerisi ile çeşitli sergi ve konferanslara tarihi bir mekan sağlanmış oldu. Öte yandan Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere dünyaca ünlü hattatların ellerinden çıkmış Kur’an-ı Kerimlerin tıpkı basımlarının yer aldığı ‘Tıpkı Basım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi’ de ilçeye kazandırılan müzeler arasında yer alıyor. Kur’an müzesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun izlerini taşıyan ‘Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’ yine hayata geçirilen eserler arasında yerini aldı. Kurutuluş Savaşı yıllarından cumhuriyetin ilan edildiği tarihe kadar olan birçok önemli objenin yer aldığı müzede Osmanlı döneminde yapılan savaşlara dair görseller de bulunuyor. Talas’a kazandırılan bir diğer eser de ‘Şuşa Azerbaycan Evi’ oldu. Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik köprüsü anlamı taşıyan Şuşa Azerbaycan Evi, Başkan Yalçın’ın ilçeye kazandırdığı önemli eserler arasında ismini yazdırdı.

Bunların dışında Başkan Yalçın, bir projeye daha imza atıyor. Talas’ın tarihi Ali Saip Paşa Sokağı girişinde bulunan su sarnıcını yeniden düzenleyen Talas Belediyesi, “Su Medeniyetleri Galerisi”ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.