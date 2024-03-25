Talas'a 5 yılda 500 bin ağaç

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın geride kalan 5 yıllık görev süresinde başarılı bir performans ortaya koyduğu konuların başında yeşil alan ve park bahçe çalışmaları geliyor.

Başkan seçildiği ilk gün, tebrik çiçeği göndermek isteyenler için Ali Dağı’na ağaç dikim organizasyonu düzenleyen Başkan Yalçın, sonrasında da ilçede çok önemli yeşil alan ve park çalışması gerçekleştirdi.

Bu süreçte başta Ali Dağı olmak üzere 500 bine yakın ağaç diken Talas Belediyesi, 60 da yeni park kazandırdı. 10 parkın revize edilerek günümüz şartlarında yeniden vatandaşların hizmetine sunulduğu Talas’a toplamda 390 bin m yeşil alan kazandırıldı. Böylece kişi başına düşen yeşil alan miktarı 11.2 m’ye yükseldi.

TALAS ÇİÇEK AÇTI

Bu süreçte başta park ve kavşaklar olmak üzere kaldırımlar ve refüjlere çiçek dikimi de gerçekleştiren Talas Belediyesi, 275 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçeği toprakla buluşturdu.

16 BİN M’LİK FİDANLIK

Yeşil alan çalışmalarını daha güçlü ve organize şekilde yapmak amacıyla yepyeni bir fidanlık kuran Başkan Yalçın, 16 bin m’lik yüzlerce türden ağacın yer aldığı fidanlığı hayata geçirdi.

YEŞİL YOL MAHALLELERİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Talas merkezdeki mahalleleri birbirine bağlayan Yeşil Yol çalışmaları ise büyük beğeni topladı.

Apartmanların arasından geçerek yeşil bir ortamda yürüyüş yapma imkanı sunan toplam 7 bin 650 m. uzunluğundaki yeşil yol dekoratif aydınlatmalarla da süslendi. Bu dönemde ayrıca 7 bin m. de bisiklet yolu yapıldı.