Talas Antika Pazarı, nostalji ürüneri ilgi görüyor

Talas Belediyesi tarafından her ayın 2. pazar günü Mevlana Mahallesi’nde Antika Pazarı kuruluyor. Nostaljik eşyalara ilgi duyanlar, koleksiyonerler ve antika satıcıları ise bu pazarda bir araya geliyor.

Antika eşyalar satan Osman Doğan Erkıymaz Antikaya dair farklı ürünler sattıklarını ve tezgahta her ürüne yer vermeye çalıştıklarını ifade ederek,"Antika kültürüne dair değişik ürünler satmaktayız. Tezgahımda her türlü ürüne yer vermeye çalışıyorum. Mesela, körüklü fotoğraf makineleri var, 1900’lü yılların 20’li ve 30’lu yıllarına ait. Bunun haricinde günümüze yakın ürünler de bulunuyor. Osmanlı dönemlerinde kullanılmış ürünler de var, örneğin Osmanlı damgasını görebiliyoruz. Osmanlı damgalı ürünlerimiz ve subay dürbünlerimiz mevcut ,günümüze yakın nostaljik ürünler de var. Mesela eskiden analarımızın, babalarımızın giydiği lastik ayakkabılar, Ermenek marka. Vatandaşın talebi ise biraz hava durumuna bağlı. Şu anda yoğunluk, özellikle para koleksiyonunda. Yedinci emisyon, altıncı emisyon gibi paralar talep görmekte. Ürünlerimizi gerek müşterilerimiz getirerek, gerekse internetten alıyoruz veya pazarlardan topluyoruz. Şehir dışına da çıkıp, oralardan da temin ediyoruz. Talep güzel, tabii vatandaşın cebine de bağlı. Çünkü bu ürünler biraz keyfi, insanlar bütçelerine göre alım yapıyor” diye konuştu.