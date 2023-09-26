Talas, Başkan Yalçın ve çalışmalarından memnun

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, katıldığı bir televizyon programında OPTİMAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan memnuniyet anketini paylaştı.

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  • 26.09.2023 10:00
  • Güncelleme: 26.09.2023 14:21
Talas, Başkan Yalçın ve çalışmalarından memnun
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, katıldığı bir televizyon programında OPTİMAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan memnuniyet anketini paylaştı.

3 bin kişiyle yapılan ankete katılanların yüzde 83,6’sı Talas Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduğunu belirtirken, Başkan Mustafa Yalçın’ın performansını başarılı bulanların oranı ise yüzde 87,9 oldu. Talas genelinde yapılan çalışmada vatandaşlara, Talas Belediyesi’nin ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hizmetleri soruldu.

HİZMETLERE YÜKSEK NOT

Talas Belediyesi’nin hizmetlerinden memnuniyetin yüzde 83,6 çıktığı araştırmada imar, yol-asfalt, yeşil alan, park ve oyun grubu; kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmalar, sosyal yardımlar, eğitim ve meslek, sosyokültürel çalışmalar, ulaşım çalışmaları, yaşlılara yönelik çalışmalar, pazar yerleri, zabıta çalışmaları, hizmet binasındaki ilgi, halk buluşmaları, sportif çalışmalar, engellilere yönelik çalışmalar, ve gençlere yönelik çalışmalar ile cenaze hizmetleri hakkındaki düşünceleri soruldu.

ŞEFFAF ODA BEĞENİLDİ

Belediye hizmetlerinden en çok memnuniyet, cenaze hizmetleri ile gençlere ve engellilere yönelik çalışmalara verildi. Bu üç hizmete yüzde 90’dan fazla beğeni gelirken, Türkiye’ye örnek olan ‘Şeffaf Oda’da Başkanla Başbaşa’ uygulaması da Halk Buluşmaları başlığı altında yüzde 88,4 oranıyla dikkat çeken konular arasında yer aldı.

HİZMETTE SORUN YOK

Ankette yer alan “Belediye hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir problemle karşılaştınız mı?” sorusuna ise yüzde 78 oranında hayır çıktı.

DEPREM BÖLGESİ FAALİYETLERİ TAKDİR GÖRDÜ

Öte yandan ankette yer alan “Talas Belediyesi’nin deprem bölgesine yaptığı yardımları nasıl buluyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 87,6’sı başarılı bulduğunu söyledi.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Konuyla ilgili olarak düşüncelerini dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ortaya çıkan üst seviyedeki memnuniyetin kendilerini sorumluluklarını artırdığına dikkat çekerek, “Bu sonuçlar daha iyisin yapma konusunda bizi şevklendirdi. Belediye personelimizle birlikte daha çok çalışarak, daha güzel işlere imza atacağız. Olumlu düşüncelerini ankete yansıtan tüm değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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