Talas Belediyesi emekçilerinin konseri heyecan uyandırdı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kurulan koronun konseri, KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezinde 1 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak. Kültür sanat faaliyetleri ile dikkat çeken Talas Belediyesi’nin bu farklı ve renkli etkinliği de merakla bekleniyor. Şarkı ve türkülerin yanı sıra oyun havaları ve halay parçalarının da seslendirileceği konser, Talas Belediyesi’nin diğer tüm kültür ve sanat etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz izlenebilecek.

Konserin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol tarafından da izlenmesi bekleniyor.