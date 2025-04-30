AK Parti İl Başkanı Okandan: 'Disiplin sürecini başlattık'

AK Parti Develi Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Medeni, çocuğuyla tartıştığı iddia edilen bir öğrenciyi okulda darp ettiği görüntülerin yayınlanmasının ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Okandan: “Bugün kamuoyuna yansıyan ve Develi İlçe Yönetim Kurulu üyesinin bir öğrencimize yönelik kabul edilemez fiziki müdahalesini içeren olayla ilgili olarak derin bir üzüntü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Söz konusu davranış, partimizin etik değerleriyle ve toplum huzurunu önceleyen anlayışıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Olayın öğrenilmesinin ardından ilgili kişi hakkında disiplin süreci derhal başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle yürütülmektedir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği, onuru ve eğitime huzur içinde erişimi bizim için önceliklidir. Bu tür olaylara karşı asla müsamaha gösterilmeyecek, gereken her türlü adım kararlılıkla atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.