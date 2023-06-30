Talas Belediyesi'nden gençlere drone kursu

Talas Belediyesi, 8. sınıf ile lise öğrencilerine yönelik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onaylı sertifikalı drone pilotaj kursu düzenliyor.

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  • 30.06.2023 11:08
  • Güncelleme: 30.06.2023 11:46
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Talas Belediyesi'nden gençlere drone kursu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, 8. sınıf ile lise öğrencilerine yönelik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onaylı sertifikalı drone pilotaj kursu düzenliyor.

Gençlerin ufuklarını genişletmek ve geleceğin teknolojisinden yararlanarak milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak amacıyla verilecek kursa kayıtlar başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Helvacı tarafından verilecek drone kursu 3-4-5 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Atatürk Bulvarı üzeri Osmanlı Kültür Evi karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi’nde verilecek kursta kursiyerler 2 gün teorik eğitim alacak.

Bir gün de Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda pratik eğitimin ardından kursiyerlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onaylı drone pilotaj sertifikası verilecek. Eğitime katılmak isteyen gençler afişte bulunan karekodu cep telefonlarıyla okutarak açılan sayfada kayıtlarını yapabilecek.

Detaylı bilgi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün 0535 335 71 71 numaralı telefonundan alınabilir.

İHA

Kayseri Gündem
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