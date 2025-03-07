Talas Belediyesi'nden Meydan'da deprem standı

Talas Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı.

Talas Belediyesi'nden Meydan'da deprem standı

Açılan stantta Talas Belediyesi’nin deprem farkındalığına yönelik yaptığı çalışmalara yer verildi.

Stantta vatandaşlara deprem anında alınması gereken önlemlerin yanı sıra, ilçedeki parklara konuşlandırılan deprem konteynerleri içerisinde hayati önem taşıyan malzemelerin sunumu yapıldı. Ayrıca malzemelerle ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi’nin deprem farkındalık standına büyüklerin yanı sıra minikler de yoğun ilgi gösterdi.

Haber Merkezi

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