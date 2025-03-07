Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafıyla buluştu

Sık sık kentte saha gezileri yaparak, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda özellikle gençler başta olmak üzere vatandaşlarla buluştu.

Meydanda Kayserililerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç ayrıca, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Daha sonra Yeraltı Çarşısı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnafla bir araya gelerek, selamlaşıp, sohbet etti. Kayseri ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Yeraltı Çarşısı’ndaki işyerlerini gezen Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler dileyip, samimi sohbetlerde bulundu.

Emekleriyle şehre değer katan tüm esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükkılıç, esnafların taleplerinin de ilgili birimlerle telefon görüşmesi yaparak, değerlendirilmesi talimatı verdi.

Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlar ile de görüşerek, Ahi Evran ahlakı ile ahlaklanmış esnafların ürünlerinin kaliteli olduğunu söyledi.

Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ise Başkan Büyükkılıç’ın esnaf dostu bir belediye başkanı olduğunu belirterek, emekleri ve gerçekleştirdiği bu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.