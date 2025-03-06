Talas Belediyesi'nin İnovasyon Merkezi, Gençlerin Gözdesi Oldu

Merkezde gençler, yazılım ve donanım geliştirmeleri öğrenerek kendi robotlarını tasarlayıp programlama fırsatı buluyor. Arduino eğitimiyle uygulamalı dersler alarak elektronik ve programlama bilgilerini pekiştiriyorlar. Ayrıca, 3D baskı ve modelleme eğitimi sayesinde 3D sistem yazılımları ve yazıcı teknolojilerini kullanarak kendi tasarımlarını dönüştürüyorlar.

Espor ve İnovasyon Merkezi'nin çalışmalarını değerlendiren yetkililer, merkezin bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirttiler. Merkez, geleceğin mucitlerini yetiştirmeye devam ediyor ve Teknofest gibi yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.