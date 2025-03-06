Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç'tan Maneviyat ve Tasavvuf Söyleşisi

Kayserililer tarafından büyük ilgiyle izlenen etkinlikte, Ramazan ayının huzur ve manevi derinliğini hissettiren konular ele alındı.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, söyleşi sırasında Ramazan'ın insanın manevi yönünü besleyip güçlendiren bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti. Katılımcılara tasavvufun derinliklerinden, maneviyatın insana kattığı huzur ve dengeye kadar birçok önemli konu üzerine değerli bilgiler aktardı.

Etkinliğe katılanlar arasında AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yer aldı. Prof. Dr. Kılıç, Kayseri'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini iletti.