Talas'ın 100 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nin temeli atıldı

Talas Belediyesi tarafından ulusal proje yarışması ile seçilen ve 100 bin metrekarelik alana yapılacak olan Talas Millet Bahçesi’nin temeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleşti.

Düzenlenen temel atma törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılacak millet bahçesinin projesinin ulusal proje yarışması ile seçildiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Talas özelinde geçen hafta 22 bin metrekarelik bir kent meydanı ve 20 bin metrekaresi park bahçe olan bir mekan açtık. Çok kısa bir süre önce Zincidere Göleti Piknik Alanı yine önemli bir eser oldu. Artık bir öykü oluşuyor. Tabi burası 300 bin metrekareden oluşan İl Jandarma Komutanlığı’na ait bir mekan. 100 bin metrekaresine talip olduk. Ne yapacağız millet bahçesi yapacağız dedik. Onay verdiler. Zaten jandarmaya tahsis edilmiş ancak hazinenin mülkü olan bir yer olunca sonra aynı zamanda jandarmanın da bağlı bulunduğu İçişleri Bakanımızı aradım, o da uygun gördü. Ufak bir pazarlık geçti. Karşılığında bir miktar lojman ve bir binayı kendilerine yaptık ama bizim bu işten şehir olarak, Talas olarak karlı çıktığımızı düşünüyorum. Sonradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza uğradık ve sağ olsun bakanımız hem kredi desteğinde bulundu bize hem de buranın Talas Belediyesi’ne tahsisini gerçekleştirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Proje çizilme noktasında da Türkiye genelinde ulusal bir proje yarışması açtık. Burada İstanbul’dan bir firma 14 firma arasından birinci oldu. Altyapı, üst yapı gibi çok farklı detay projelerden sonra biz en sonunda bu işi gerçekleştirmek üzere ihalemizi yaptık. 3 ay sonra Allah nasip ederse burası iyice şekillenecek. Buranın içerisinde oyun alanlarından tutun dinlenme alanlarına kadar AMFİ tiyatrolardan kültür binasına kadar, aynı zamanda büyük bir kütüphaneyi barındıran bir yapı var. Türkiye genelindeki bir fikir yarışmasında birinci olan bir proje olunca çok önemli bir kazanım sağlamış olduk” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bu güzel çalışmada bulunmak bizleri keyiflendirdi. Değerli başkanımıza ve kıymetli ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Talasımıza ne yapsak az diye de buradan ifade etmek istiyorum. huzur şehri, güvenli liman olan Kayserimize bu güzel çalışmalar bağlamında ne yapsak yakışır. Emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Tabi bu çalışmalarda bize her zaman desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, özelde de şehrimizin her projesinde yanımızda olan Mehmet Özhaseki Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, “Sabahtan beri hayırda yarışanların, öncü olanların şehri olan Kayseri’nin güzelliklerini ve projelerini dinliyoruz ve bu projelerin açılışlarında bulunuyoruz. Şimdi de burada çok güzel bir projenin, Talas’a çok büyük bir değer kazandıran bir projenin millet bahçesinin açılışı için buradayız. Millet bahçesi bir felsefe ile ortaya çıkmış bir proje. İlk 1860’da açılıyor daha sonra Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Aslında 17 devlet kurmuş Türk Milleti’nin kendine has yaşam kültürünün doğayla, huzurla, yeşille, bilgelikle ve aslında tarihi hafızalarla buluştuğu mekanlar olan millet bahçesi projesi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle son 5 yılın en güzel projelerinden birisi. Bir buluşma mekanı olarak millet bahçemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“11. milletvekili olarak Kayseri için elimden geleni yapıyorum”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Kayseri için 11. milletvekili olarak elinden geleni yaptığını söyleyerek, “Kadim bir şehrin çocuklarıyız. Tarihi kayıtlara göre neredeyse 6 bin yıllık bir geçmişimiz var. Daha öncesi de belki vardır ama biz şu andaki bilgi, belge buluntulardan ancak bunu söyleyebiliyoruz. Onlarca kavim yaşamış, medeniyetler kurulmuş burada. Onlardan da hala izler taşıyoruz. Toplum hayatı çok uzun. Bu şehrin hayatında çok şaşalı güzel günler de var, zorda kaldığımız, geride kaldığımız çok sıkıntılı günlerimiz de var. Milattan önce nüfusun 400 binlere çıktığı imparatorluğun baş şehri olduğu bir şehir hayatı da var burada, 1920’li 30’lu 40’lı yıllara geldiğimizde çok geri, her taraf perişan neredeyse 2 katlı evin olmadığı her tarafın kirli ve pasaklı olduğu bir ortam da var. Gittiğimiz her yerde Kayseri’deki uyumu anlatıyoruz. Milletvekillerimizden dağlar kadar memnunuz. Bu kadar uyumlu bir ekip gerçekten zor olur. Muhalefetteki arkadaşlardan da bir kötülük görmedim onu da söyleyelim. Ben de 11. milletvekili olarak da zaten elimden geleni yapıyorum. İnşallah arkadaşlarımızla birlikte Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnsanın yaşadığı yerde ihtiyaçlar bitmiyor”

İnsanların yaşadığı yerlerde ihtiyaçların sürekli olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “İnsanoğlunun yaşadığı yerde ihtiyaç bitmiyor. 30 sene önce de birtakım ihtiyaçlar vardı, bugün de var. Bittikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacak, bunlar yapılacak ve nihayetinde yaşayan insanlar mutlu olacak. Önemli olan orada ihtiyaçlar doğduğunda, sıkıntılar ortaya çıktığında çözme iradesi gösterecek bir yapının olması, bir gücün olması. Çok şükür Memduh Başkanın liderliğinde 16 belediye burada kol kola girdiler, Kayseri’ye hizmet ediyorlar, biz de onlara ne lazımsa geriden yardım ediyoruz destek oluyoruz. Bu arada şanslı bir dönemdeyiz. Başta sayın valimiz olmak üzere, komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz, tüm kaymakamlarımız hepsinden çok memnunuz. Eğer olmasak onu da söylerim. Şu arkadaş arıza çıkarıyor derim ama gerçekten yok. Böyle güzel bir ekibi bulmak da kolay değil. İnşallah bu birliktelik bu beraberlik bu güzel hizmetler, insanlarımızın duasına vesile olacak. Bizim de nihayetinde geçip giderken Cenabı Hakkın huzuruna çıkarken yüz akıyla çıkmamıza vesile olacak. İşte eserler çıkıyor. Allah razı olsun Mustafa Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Talas’a da şimdi renk katıyor, hava getirdi, gayret ediyor. İnsanlar da çok seviyor. Allah razı olsun kendisinde. Bu vesileyle ben bir kez daha teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık. Günümüzü bugün hayırla başlattık hayırla bitiriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından butona basılarak temel atma gerçekleştirildi.